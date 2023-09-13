В Пуровском районе установят более ста камер видеонаблюдения

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе устанавливают новые камеры видеонаблюдения. Как сообщили в администрации муниципалитета, до конца года еще 55 устройств слежения появятся в Тарко-Сале, в Харампуре - 32, а в Халясавэе - 16.

- Камеры монтируют в общественных местах в рамках проекта «Безопасный город». Многоуровневый программный комплекс помогает быстро определить и оперативно реагировать на возникающие ситуации, а также вовремя принять меры по устранению их последствий, - прокомментировали в мэрии.

Камеры контролируют ситуацию на территории соцучреждений, детских площадок, парков, в жилом секторе, на объектах промышленного и энергетического комплексов, в городском транспорте и местах массового скопления людей.

Отметим, что за последние полгода система видеонаблюдения помогла пресечь 26 правонарушений.

Сейчас в муниципалитете функционируют 293 камеры.