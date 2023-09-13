В Салехарде на детских площадках установили просветительские панно

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на детских площадках появились интересные просветительские панно. Как сообщили в городской администрации, благодаря ним ребята узнают о животных и растениях, занесенных в Красную книгу Ямала, о традициях коренных народов Севера, об истории родного города и славных салехардцах, в честь которых названы его улицы.

Инициаторами такой идеи выступила общественная организация «Русский Север». Ее представители обратились к главе Алексею Титовскому и получили одобрение.

- Мы, как родители, рады, что в нашем городе появляются новые детские площадки, но хотим, чтобы дети не просто играли в комфортных и безопасных условиях, но и развивались, узнавали новое. Здорово, что наша инициатива нашла поддержку у власти и ответственного бизнеса, - говорит директор региональной общественной организации «Русский Север» Роман Арефьев.

Отметим, что реализация проекта стала возможна благодаря поддержке АО «Салехардэнерго».

Найти просветительские панно можно на детских площадках по следующим адресам: улицы Павлова и Ленина, у ЦКиС «Геолог», улица Маяковского и улица Совхозная (в районе дома №8).