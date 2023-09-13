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НовостиЗдоровье13 сентября 2023 10:01

В Новом Уренгое врачи спасли полуторагодовалого малыша, вдохнувшего орех

Врачи Нового Уренгоя спасли от удушья полуторагодовалого ребенка
Марина Прохорова
Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новом Уренгое специалисты эндоскопического отделения спасли от удушья полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.

Накануне малыша доставили в приемное отделение медучреждения с признаками тяжелой асфиксии - он вдохнул орех, который попал в бронх. Попытки родителей извлечь инородное тело остались безуспешными, поэтому они и обратились за помощью к врачам.

- Мальчик уже практически не мог дышать, требовалась экстренная медицинская помощь. В итоге слаженные профессиональные действия врачей приемного отделения, анестезиологов-реаниматологов и эндоскопистов спасли ребенка от неминуемой смерти, - прокомментировали в Новоуренгойской ЦГБ.

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

На все манипуляции медикам понадобилось лишь десять минут. Опытный эндоскопист Вугар Амирасланлы сумел извлечь орех гибким педиатрическим видеобронхоскопом и не навредить ребенку.

Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей хирургического отделения.