Два новых реанимобиля поступили в отделение санавиации Салехарда

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Два новых реанимобиля пополнили парк базового отделения санавиации в Салехарде. Как сообщили в пресс-службе ргионального департамента здравоохранения, это машины марки «Газель NEXT», они уже вышли на линию и обслуживают вызовы.

- Неотложки предназначены для оказания экстренной медицинской помощи в процессе передвижения, а также медицинской эвакуации пациентов в тяжелом состоянии, - прокомментировали в ведомстве.

В автомобилях имеются портативные аппараты ЭКГ и ИВЛ, дефибриллятор, носилки, вакуумные матрасы и наборы с лекарствами. Благодаря такой оснащенности врачи смогут оказывать медпомощь пострадавшим прямо на месте: проводить реанимацию, интенсивную терапию, мониторить основные функции жизнедеятельности и контролировать состояние пациента.

До конца года аналогичный реанимобиль поступит в больницу Лабытнанги.