В Муравленко открыли детскую площадку с качалками и канатной каруселью

Фото: Елена Молдован, соцсети
В Муравленко открыли детскую площадку с различными локациями. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились зоны для подвижных и тихих игр, тренировок и физической активности, отдыха и релакса, сообщила глава города Елена Молдован.
На новой площадке установил 15 игровых форм, в том числе детский спортивно-игровой комплекс, канатную карусель, качалку, 5 тренажеров с воркаут-зоной, игровое поле с ограждением для футбола и баскетбола, 10 качелей на деревянных перголах.
А тротуарные дорожки и безопасное покрытие функционально разделили большое пространство.
Для еще большей красоты площадку со всех сторон будут обрамлять саженцы молодой черемухи.