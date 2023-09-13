Ямальцев приглашают на всероссийскую IT-олимпиаду

Фото: пресс-служба МТС

Принять участие в образовательном фестивале могут школьники и студенты, а также действующие IT-специалисты.

Для участников старших классов и обучающихся профильных технических вузов организаторы подготовили задания на алгоритмическое программирование. Тех, кто продемонстрирует высокие результаты, ждет денежный приз, который варьируется от 250 тыс. рублей до 1 млн рублей.

А специалисты с опытом могут побороться за 3 млн рублей. Для этого участникам предстоит решить технические задания и пройти испытания на скорость по программированию на пяти наиболее популярных языках, среди которых Java, Go, Python, С++, C#.

Организатором всероссийского проекта выступил МТС.

- Олимпиада True Tech Champ должна стать ивентом нового времени. Фестиваль программирования не только привлечет лучших специалистов в IT, но и даст хороший старт талантливым молодым кадрам, - подчеркнул первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Подать заявку на участие можно до 5 октября на официальном сайте мероприятия.