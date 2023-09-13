Фото: администрация Нового Уренгоя

Автобусы Нового Уренгоя перейдут на зимнее расписание с 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также в мэрии напомнили, что график движения транспорта разработано отдельно для рабочих и выходных дней. Ознакомиться с ним можно на автобусных остановках и на сайте городского МУПАТ.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что из-за ремонта улицы Магистральная в Новом Уренгое изменились схемы движения автобусов №1, №8, №13 и №101. Работы пройдут в три этапа: с 2023 по 2024 годы реконструируют участок от развязки «Солнечная» до кольцевого перекрестка около аэропорта, а в 2025 году дорожники отремонтируют участок развязка «Солнечная» - примыкание к улице 26 съезд КПСС.