В Харпе достраивются два дома для переселенцев из аварийного жилья

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Харпе достраиваются два дома на 24 квартиры каждый. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Сейчас специалисты выполняют пусконаладочные работы на сетях и наводят порядок на прилегающей территории.

Когда работы завершатся, в благоустроенные и комфортные квартиры переедут жители аварийного фонда.

Напоминаем, что также в поселке строят спорткомплекс с плавательным бассейном. Это будет двухэтажное здание, где каждый сможет найти занятие по душе. На данный момент подрядчик уже возвел каркас здания, кровлю, установил окна и перегородки. Сейчас завершается обшивка фасада, ведутся отделочные работы внутри помещения.