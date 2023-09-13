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НовостиОбщество13 сентября 2023 6:56

С начала года у 90 надымчан обнаружили онкологию

У 90 надымчан обнаружили онкологию с начала года
Марина Прохорова
Фото: Надымская ЦРБ

Фото: Надымская ЦРБ

В Надымской ЦРБ появился и работает современный аппарат МРТ. Благодаря технике, за девять месяцев удалось выявить онкологию у 90 пациентов.

Все люди, у которых выявили рак, поставлены на учет под наблюдение специалистов, каждому из них назначено своевременное лечение.

- С января по сентябрь на оборудовании провели 1 387 исследований, что уже превышает объем исследований, выполненных за прошедший год в целом, - прокомментировали в медучреждении.

Изображения, которые выдает аппарат, помогают докторам оперативно поставить верный диагноз и вовремя начать необходимую терапию. Особенно это важно в ведении больных с подозрением на злокачественные новообразования.

По словам специалистов, появление современной техники значительно повысило качество диагностики сложных патологий. Ежедневно врачи принимают по 9-11 пациентов.