С начала года у 90 надымчан обнаружили онкологию

Фото: Надымская ЦРБ

В Надымской ЦРБ появился и работает современный аппарат МРТ. Благодаря технике, за девять месяцев удалось выявить онкологию у 90 пациентов.

Все люди, у которых выявили рак, поставлены на учет под наблюдение специалистов, каждому из них назначено своевременное лечение.

- С января по сентябрь на оборудовании провели 1 387 исследований, что уже превышает объем исследований, выполненных за прошедший год в целом, - прокомментировали в медучреждении.

Изображения, которые выдает аппарат, помогают докторам оперативно поставить верный диагноз и вовремя начать необходимую терапию. Особенно это важно в ведении больных с подозрением на злокачественные новообразования.

По словам специалистов, появление современной техники значительно повысило качество диагностики сложных патологий. Ежедневно врачи принимают по 9-11 пациентов.