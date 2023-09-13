В Ноябрьске осудят 19-летнего парня, решившего подсадить на наркотики юную подружку

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В Ноябрьске осудят 19-летнего местного жителя, убедившего попробовать наркотики девушку-подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- По данным следствия, 17 мая 2023 года обвиняемый уговорил свою знакомую несовершеннолетнюю девушку попробовать наркотики, - прокомментировали в ведомстве.

После этого на парня завели два уголовных дела: ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере) и п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних)

В настоящее время юноша находится под стражей, а следователи собрали достаточно доказательств его вины.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Иркутской области попался ноябрьским полицейских почти с килограммом наркотиков.