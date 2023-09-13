Горе-мать из Красноселькупского района отделась условкой за избиение дочери

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В Красноселькупском районе осудили горе-мать, избивавшую свою дочь. Об ужасах, творящихся в семье, правоохранители узнали от самой девочки. Не в силах больше терпеть побои, она обратилась к силовикам с просьбой о помощи.

- По данным следствия, в 2022 - 2023 годах местная жительница, используя малозначительные поводы и находясь в алкогольном опьянении, избивала свою 16-летнюю дочь, - рассказали в ведомстве.

В итоге суд признал женщину виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего лица) и приговорил ее к трем годам лишения свободы условного с испытательным сроком на два года.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что ноябрянка, издевавшаяся над четырехмесячным сыном, отправится в колонию. Ранее женщина обвинялась в воровстве.