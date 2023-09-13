Фото: Марина Трескова, соцсети

Жители Лабытнанги выберут название для арт-резиденции. Оно должно быть ярким, емким и желательно с ямальским колоритом, сказала глава города Марина Трескова.

«Знаете, что общего у названий «Старт», «Молодежный», «Арктика», «ОстровОк», «КотоПес», «Привокзальный»? Их придумали вы, креативные жители города. Предлагаю продолжить традицию и вместе выбрать наименование для арт-резиденции», - написала градоначальница на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новое молодежное пространство появилось благодаря поддержке Дмитрия Артюхова и активной позиции местной молодежи, которая выиграла грант на обустройство помещений.

Оставить свои варианты лабытнагцы могут в комментариях под соответствующим постом на странице Марины Тресковой. Далее будет проведено голосование за самые оригинальные предложения - получившие наибольшее количество лайков.