Пуровская семья оленеводов стала одной из лучших в России

Фото: администрация Пуровского района

Пуровская семья стала одной из лучших в России. Как сообщили в администрации муниципалитета, речь идет о Енкся Ильмовиче и Зое Игрумовне Пяк, вошедших в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Они представляют династию потомственных оленеводов более чем в четырех поколениях.

Супруги вместе уже почти полвека. За это время они достойно воспитали девятерых детей, активно участвуют в общественной жизни района, имеют многочисленные награды за вклад в развитие округа, многолетний и добросовестный труд.

Ранее Енкся Ильмович и Зоя Игрумовна одержали победу в региональном этапе - премии «Семья Ямала» в номинации «Династия года».

В этом году во всероссийском конкурсе участвовали 384 семьи из 86 регионов России, 85 из них стали победителями. Их истории войдут в почетную книгу «Семья года-2023».