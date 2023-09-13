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НовостиОбщество13 сентября 2023 3:16

Салехардские медсестры отправились служить в зону СВО

Медсестры из Салехарда отправились в зону СВО
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Салехардские медсестры отправились служить в зону СВО. Как рассказали в городской администрации, сначала женщины прилетели в Москве, а через несколько часов они прибыли на пункт подготовки в Смоленской области.

На линии соприкосновения северянки будут работать санинструкторами. Но перед этим им нужно получить специальные навыки по тактической медицине. Оттачивать их они будут полтора месяца.

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