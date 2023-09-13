Фото: администрация Салехарда

Салехардские медсестры отправились служить в зону СВО. Как рассказали в городской администрации, сначала женщины прилетели в Москве, а через несколько часов они прибыли на пункт подготовки в Смоленской области.

На линии соприкосновения северянки будут работать санинструкторами. Но перед этим им нужно получить специальные навыки по тактической медицине. Оттачивать их они будут полтора месяца.

- Одна из женщин - Туктабига - встала на защиту Родины втайне от семьи. Решение уйти в армию далось ей не сразу, она долго взвешивала риски для семьи и жизни, но желание быть рядом с любимым оказалось сильнее. Сестра и подруга без колебаний поддержали ее, - сообщили в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что боец СВО, прибывший в отпуск, впервые увидел свою дочь.