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НовостиОбщество13 сентября 2023 2:51

На пожарной башне Ноябрьска появятся часы с подсветкой и медиаэкран

В Ноябрьске пожарную башню украсят часы с подсветкой и медиаэкран
Марина Прохорова
Фото: АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»

Фото: АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»

На пожарной башне Ноябрьска включили архитектурную подсветку. Для это специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьска» смонтировали на ней 215 акцентных прожекторов.

- Энергоэффективные линейные светильники будут включаться в автоматическом режиме при наступлении сумерек. Они рассчитаны на минимально возможное потребление электроэнергии и изготовлены из надежных материалов, которые, по данным производителя, выдерживают морозы до -50 градусов, - рассказали в компании.

Кроме того, в скором времени на башне установят уличные часы с подсветкой, а на перилах балкона - медиаэкран.

Завершатся все работы Монтажные работы подрядная организация планирует завершить до середины октября.