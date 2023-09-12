В Лабытнанги коммунальщики разворотили жилой двор и не спешат его восстанавливать

Фото: соцсети

В Лабытнанги жители дома №39Б на улице Обская негодуют из-за беспорядка, оставленного в их дворе коммунальщиками после ремонта теплосетей. Из-за того, что территория стоит перекопанной, некоторые северяне лишились доступа к своим гаражам, стоящим напротив многоквартирника.

- Уважаемая администрация, до каких пор это будет продолжаться? Прошел ремонт теплосетей, в ходе которого раскопали двор. А кто будет возвращать его в первоначальное состояние? Вернулись домой из отпуска, а к гаражу, в котором стоит машина, попасть не можем, - рассказывает местная жительница.

Однако это еще не все. Дело в том, что в процессе ремонта рабочие подпилили сваи и поставили их на домкрат, из-за чего угловая квартира теперь просто висит над землей. Кроме того, во дворе бегают дети, которые, не ровен час, могут провалиться в яму.

В качестве доказательств северянка разместила фото раскопанной территории и висящую над замлей квартиру.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В городской администрации сообщили, что некоторое время назад во дворе произошел порыв сетей, поэтому подрядной организацией пришлось срочно проводить ремонтно-восстановительные работы. Сейчас аварийная ситуация устранена, а территорию приведут в порядок, как только заменят трубы.

- Необходимые материалы заказаны, замену труб произведут, когда материалы поступят на склад подрядчика. В качестве временной меры для проезда уложат дорожную плиту. По завершении всех работ дорожное покрытие будет восстановлено, - заключили в мэрии.