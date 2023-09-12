Фото: соцсети

В Сеяхе затягивается строительство Центра социальных услуг. Об этом стало известно благодаря местным жителям, поднявшим данный вопрос в соцсетях.

По словам людей, сдать объект должны были в 3-м квартале 2023 года, то есть уже через пару недель. Но то, что успели воздвигнуть рабочие за два года, мало напоминает здание, спроектированное изначально.

- Сеяхинцы - народ доверчивый. Верим каждому слову, сказанному руководителями Ямальского района, а особенно - печатному слову. В паспорте объекта сказано, что строительство Центра соцобслуживания населения в селе Сеяха будет окончено в 3-м квартале 2023 года, - говорит один из северян.

В качестве доказательств ямалец опубликовал фото паспорта объекта и самого строения. Пока что будущий центр имеет лишь крыльцо, стены и не до конца доделанную крышу, а в оконных проемах вместо стеклопакетов зияет фанера.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В администрации Ямальского района сообщили, что в курсе происходящего, и подрядчик уже уведомил их о корректировке сроков сдачи объекта.

- На следующей неделе он представит новый график, где будут указаны актуальные сроки завершения строительства, - добавили в мэрии.