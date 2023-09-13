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НовостиОбщество13 сентября 2023 0:00

На Ямале 13 сентября 2023 года будет тепло, но ветрено

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 13 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 13 сентября

Погода на Ямале на 13 сентября

Фото: Вера Зенина

В среду, 13 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, при натекании облачности до +8. Днем +17…+22 градуса, местами до +12.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +7 градусов, днем +17. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО