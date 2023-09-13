На Ямале 13 сентября 2023 года будет тепло, но ветрено

Погода на Ямале на 13 сентября Фото: Вера Зенина

В среду, 13 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, при натекании облачности до +8. Днем +17…+22 градуса, местами до +12.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +7 градусов, днем +17. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: