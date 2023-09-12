В школах Салехарда введут уроки самбо

Фото: администрация Салехарда

Школьников Салехарда начнут обучать самбо. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, уроки по самообороне начнутся в ближайшее время. Сейчас в образовательных учреждениях идет набор групп и закупается необходимый инвентарь. Проводить занятия будут семь учителей, прошедших переподготовку.

Учить само будут не только на уроках, но и после - в рамках внеурочной деятельности по программе дополнительного образования. Всего духом и философией этого вида спорта планируют охватить более 1 300 учеников с 1 по 4 классы.

Впервые изучать самбо в Салехарде начали три года назад на базе Центра единоборств «Северный характер». На сегодня им увлечены сто юных горожан, а обучают их три тренера, один из которых - чемпион России.

Планируется, что внедрение уроков самбо в школы позволит значительно увеличить количество ребят, интересующихся им.