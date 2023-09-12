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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:25

Ямальцев приглашают пройти отбор в отряд космонавтов

Ямальцы могут стать космонавтами
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Летчик-космонавт Олег Артемьев приглашает ямальцев пройти отбор в отряд космонавтов. Речь идет о новом проекте, который родился у него во время посещения Салехарда.

- Если вам нет 35 лет, есть инженерное, летное, техническое образование и отсутствуют проблем со здоровьем, присоединяйтесь к отряду «Роскосмоса», - обратился космонавт к северянам.

Сейчас идет открытый набор в отряд космонавтов, а это значит, что кто-то из жителей округа может стать первым ямальцем, бороздящим просторы вселенной. Все, что нужно - заполнить анкету и отправить ее на электронную почту: kosmosyamal89@mail.ru. Сделать это надо до 30 октября.

После проверки данных их направят в Центр подготовки космонавтов. Тех, кто пройдет отбор, пригласят в Звездный городок на дальнейшее тестирование. Итоги разместят на сайте «Роскосмоса».