Фото: арт-резиденция «Полярис»

Жителей Салехарда приглашают провести ночь в арт-резиденции «Полярис». Там пройдет необычная акция, включающая мастер-классы, концерты, выставки и многое другое.

«Все звезды сойдутся в одном месте: наши резиденты проведут лекции и мастер-классы, группа NEO устроит квартирник, а мы расскажем, как найти себя во вселенной молодежной политики», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице арт-резиденции в соцсети «ВКонтакте».

Начнутся мероприятия 16 сентября в 18.00, а завершатся в 2.00. Приглашаются все желающие старше 14 лет, вход свободный.

Ознакомиться с графиком мероприятий можно ниже:

Фото: арт-резиденция «Полярис»