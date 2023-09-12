Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме стартовал окружной конкурс педагогического мастерства. Участие в нем принимают 26 молодых специалистов, они поборются за победу в номинации «Педагогический дебют», сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- Эта номинация является завершающей в конкурсе, и состязаться в ней будут учителя и воспитатели, наставники и педагоги дополнительного образования, молодые руководители дошкольных учреждений, - уточнил управленец.

Конкурс продлится до 15 сентября. Участники продемонстрируют не только свой профессионализм, но и способность решать задачи творческим путем, работать в команде, проявлять логику и смекалку, смелость и чувство юмора.

По словам Дмитрия Жаромских, современная школа дает ребенку не только традиционные знания. Сегодня ученики уверенно разрабатывают проекты, осваивают технологии, создают свои продукты и смело представляют их на суд взрослых. Конечно же, все это возможно благодаря поддержке учителей.