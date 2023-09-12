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НовостиОбщество12 сентября 2023 4:30

В Надыме стартовал окружной конкурс педагогического мастерства

Окружной конкурс педагогического мастерства проходит в Надыме
Марина Прохорова
Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме стартовал окружной конкурс педагогического мастерства. Участие в нем принимают 26 молодых специалистов, они поборются за победу в номинации «Педагогический дебют», сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- Эта номинация является завершающей в конкурсе, и состязаться в ней будут учителя и воспитатели, наставники и педагоги дополнительного образования, молодые руководители дошкольных учреждений, - уточнил управленец.

Конкурс продлится до 15 сентября. Участники продемонстрируют не только свой профессионализм, но и способность решать задачи творческим путем, работать в команде, проявлять логику и смекалку, смелость и чувство юмора.

По словам Дмитрия Жаромских, современная школа дает ребенку не только традиционные знания. Сегодня ученики уверенно разрабатывают проекты, осваивают технологии, создают свои продукты и смело представляют их на суд взрослых. Конечно же, все это возможно благодаря поддержке учителей.