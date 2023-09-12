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На Ямале начался сбор урожая картофеля. Всего в этом сезоне сельхозпроизводители планируют собрать более 400 тонн урожая.

Первыми к сбору приступило салехардское предприятие «Ямальский картофель». Оно намерено собрать на 14 гектарах полей 200 тонн корнеплода.

- Для повышения урожайности мы использовали только качественные семена. Впервые в этом году, помимо сорта «Гала», который так полюбился горожанам, высаживали новый - «Легенда». Он скороспелый, его плоды начинают созревать спустя 50-60 суток с момента посадки, - говорит директор ООО «Ямальский картофель» Дамир Шарипов.

Всего в округе насчитывается шесть предприятий, которые выращивают картофель. Помимо Салехарда картофелеводством занимаются аграрии в Надымском, Красноселькупском и Шурышкарском районах.

Приобрести «северную» картошку ямальцы смогут на рынках и в магазинах округа.