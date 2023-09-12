В Ямальском районе тундровику, пострадавшему от белого медведя, выдали материалы для восстановления чума

Фото: администрация Ямальского района

Семье Бориса Лаптандер, пострадавшего от нападения белого медведя, выдали брезент, сукно и зимний нюк. Как напомнили в администрации Ямальского района, неделю назад хищник повредил чум и нарты с имуществом мужчины.

- Выделенная помощь пригодится тундровику для восстановления жилища. Ранее ему был передан продуктовый набор, - добавили в мэрии.

В ближайшее время помощь отправят в стойбище, где сейчас находится пострадавший.

Кроме того, общественное движение КМНС «Ямал» закупило 40 комплектов средств для отпугивания медведя. Их передадут оленеводам, которые находятся в районе озер Ярото 1 и Ярото 2.

Напоминаем, что в случае появления зверя неподалеку от стойбища, оленеводы могут сообщить о нем в экстренные службы по номеру 112.