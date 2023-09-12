В Ноябрьске пожарную башню украсит архитектурная подсветка

Фото: Алексей Романов, соцсети

Пожарная башня Ноябрьска стает яркой и притягивающей взгляды. Как сообщил глава города Алексей Романов, в темное время суток на ней будут включать подсветку.

- Наша пожарная башня всегда привлекала к себе внимание гостей и горожан. Она стала одной из визиток Ноябрьска. Теперь ее украсит подсветка, - прокомментировал управленец.

Фото того, как будет выглядеть объект, Романов разместил в своих соцсетях. По его словам, он сделал снимок в минувшую субботу, 9 сентября, когда подсветку включали в тестовом режиме.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что несколько восьмиэтажных домов на проспекте Мира также украсит архитектурная подсветка.