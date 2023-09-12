Спортклубы школ Шурышкарского района получили новую форму и зимние костюмы

Фото: Олег Попов, соцсети

Спортивные клубы школ Шурышкарского района получили новую тренировочную и парадную форму, а также зимние костюмы - более 300 комплектов. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- Необходимость приобретения экипировки прозвучала от молодых тренеров Алексея Родионова и Алексея Михайлова. Один преподает бокс мужевским ребятам, другой - воспитывает команду «Патриоты Сыни», - добавил управленец.

Также для последних приобрели туристическое оборудование, гидрокостюмы и катамаран. Все это понадобится ребятам во время участия в разных этапах соревнований.

Кстати, прямо сейчас команда находится в Салехарде, где принимает участие в региональном этапе соревнований «Школы безопасности» и «Юный спасатель».