На Ямале 12 сентября 2023 года столбики термометров вновь покажут +21 градус

Погода на Ямале 12 сентября Фото: Вера Зенина

Во вторник, 12 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, при натекании облачности до +10. Днем +16…+21 градус, местами до +11.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +7 градусов, днем +18. Ветер 6-7 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: