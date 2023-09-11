Скриншот с сайта конкурса

В регионе стартовал прием заявок на международный конкурс «Симфония Ямала», художественным руководителем которого является народный артист России Денис Мацуев. Участвовать в нем могут талантливые исполнители от 18 до 30 лет со всего мира, сообщили в окружном департаменте культуры.

Оценивать участников будут в трех номинациях: «Фортепиано», «Скрипка» и «Виолончель».

Первый этап пройдет в дистанционном формате. Конкурсанты представят видеозаписи своих сольных выступлений из произведений на выбор, а жюри, состоящее из 12 известных музыкантов, изучит видеозаявки и отберет 15 лучших.

Финальный этап пройдет с 6 по 11 февраля 2024 года в Салехарде. Участники исполнят произведения в сопровождении оркестра.

Увидеть творчество талантливых исполнителей смогут все желающие. Для этого будет организована прямая трансляция на официальном сайте конкурса и в социальной сети «ВКонтакте».

Подать заявки на участие можно на сайте конкурса «Симфония Ямала» до 25 ноября.