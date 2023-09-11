Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 сентября 2023 9:43

В Надыме сварщик сорвался с высоты и получил тяжелые травмы

Сварщик из Надыма получил тяжелые травмы после падения
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Надымские следователи заинтересовались происшествием с участием сварщика. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он упал с высоты и получил травмы.

- Установлено, что 8 августа мужчина выполнял работы внутри резервуара биологической очистки. По окончании он, поднявшись на вышку-тура, установленную для перехода рабочих из резервуара, сорвался вниз. Оказалось, что потерпевший был не закреплен монтажной страховочной привязью, - прокомментировали в ведомстве.

В результате падения мужчина получил травмы, которые расцениваются как причинение тяжкого вред здоровью.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Также ими будет дана юридическая оценка действиям лиц, отвечающих в компании, где работает мужчина, за технику безопасности.