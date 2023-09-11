В Надыме сварщик сорвался с высоты и получил тяжелые травмы

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Надымские следователи заинтересовались происшествием с участием сварщика. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он упал с высоты и получил травмы.

- Установлено, что 8 августа мужчина выполнял работы внутри резервуара биологической очистки. По окончании он, поднявшись на вышку-тура, установленную для перехода рабочих из резервуара, сорвался вниз. Оказалось, что потерпевший был не закреплен монтажной страховочной привязью, - прокомментировали в ведомстве.

В результате падения мужчина получил травмы, которые расцениваются как причинение тяжкого вред здоровью.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Также ими будет дана юридическая оценка действиям лиц, отвечающих в компании, где работает мужчина, за технику безопасности.