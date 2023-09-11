Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

Лабытнанги и Харп станут точками притяжения туристов со всей страны. Для этого там построят горнолыжный комплекс и арктическую научную станцию, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- У нас большие планы на развитие муниципального округа. Рядом находятся Полярный Урал и могучая Обь - есть все условия для туризма. Построим вблизи Харпа горнолыжный комплекс и арктическую научную станцию «Снежинка», это привлечет гостей с Ямала и всей страны. А Лабытнанги - один из наших главных транспортных узлов. Развиваем здесь современный промышленно-логистический парк, - заявил глава региона.

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

Так, в Лабытнанги обновляются соцобъекты и коммуникация, строится жилье, благоустраиваются скверы, парки и площадки - все с сохранением природной красоты этих мест.