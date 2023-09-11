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НовостиОбщество11 сентября 2023 6:53

Следователи помогли жителям Новом Уренгое добиться появления чистой воды в квартирах

Жители Новом Уренгое добились появления чистой воды в квартирах благодаря следкому
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Ямальский следком помог жильцам дома №2Д на улице Газовиков в Новом Уренгое добиться появления чистой воды в квартирах. Как сообщили в пресс-службе российского ведомства, то и дело из кранов текла густая ржавая жидкость, от которой забивались фильтры, а бытовая техника выходила из строя. Но вместо разрешения вопроса управляющая компания направляла жителей в другую инстанцию, и проблема никак не решалась.

Обратились жильцы в следком после того, как пришли результаты проведенной ими экспертизы: уровень железа в воде был завышен на 50%. После этого в ведомстве организовали доследственную проверку.

- В результате проведенной работы было принято решение о внеочередном ремонте городских водных сетей, питающих дом, и подключение дома к другой распределительной камере водоснабжения, - рассказали в следкоме.

В итоге, благодаря мерам, принятым следственным управлением, в доме появилась качественная питьевая вода.