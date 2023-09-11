На выборах губернатора Тюменской области ямальцы поддержали Александра Моора

Фото: Александр Моор, соцсети

Стало известно, за какого кандидата на пост губернатора Тюменской области чаще всего голосовали ямальцы. По словам главы регионального избиркома Андрея Гиберта, это Александр Моор, его поддержали уже 76,62% избирателей.

Другие претенденты на пост главы области пока имеют следующие результаты: Иван Левченко - 6,69%, Владимир Пискайкин - 4,05% и Денис Садовников - 11,63%.

Фото: избирком ЯНАО

Всего участие в голосовании приняли 67,14% избирателей. Самыми активными оказались жители Красноселькупского района - 85,12%, а также Ямальского района - 82,71% и Шурышкарского района - 75,16%.