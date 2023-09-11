Нерадивая мать из Салехарда задолжала своему ребенку более полутора миллионов рублей

Жительница Салехарда долгое время не платила алименты Фото: Вера Зенина

В Салехарде наказали злостную неплательщицу алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

- По решению суда женщина была обязана выплачивать алименты на своего ребенка, но не делала этого, в связи с чем ее привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Несмотря на это, должница так и не встала на путь исправления и отказалась материально обеспечивать ребенка, - уточнили в ведомстве.

Таким образом, общая задолженность по алиментам составила более полутора миллионов рублей.

В итоге суд, учитывая позицию гособвинителя, признал северянку виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей) и приговорил ее к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.