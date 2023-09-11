В Новом Уренгое открылся зал для кроссфита

Фото: администрация Нового Уренгоя

Новоуренгойцы осваивают новое спортивное направление - кроссфит. Накануне зал для занятий этим видом спорта был открыт в ДС «Звездный», сообщили в городской администрации.

В зале уже прошла первая открытая тренировка, с участием спортсменов и всех желающих Профессиональные атлеты продемонстрировали, как работают тренажеры и рассказали о данном направлении.

- Кроссфит доступен всем, главное - правильно подобрать нагрузку, - почеркнули в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что у сноубордистов Нового Уренгоя появится полноценный склон для катания.