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НовостиСпорт11 сентября 2023 3:20

В Новом Уренгое открылся зал для кроссфита

Жители Нового Уренгоя осваивают кроссфит
Марина Прохорова
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

Новоуренгойцы осваивают новое спортивное направление - кроссфит. Накануне зал для занятий этим видом спорта был открыт в ДС «Звездный», сообщили в городской администрации.

В зале уже прошла первая открытая тренировка, с участием спортсменов и всех желающих Профессиональные атлеты продемонстрировали, как работают тренажеры и рассказали о данном направлении.

- Кроссфит доступен всем, главное - правильно подобрать нагрузку, - почеркнули в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что у сноубордистов Нового Уренгоя появится полноценный склон для катания.