В Новом Уренгое открылся зал для кроссфита

Фото: администрация Нового Уренгоя
Новоуренгойцы осваивают новое спортивное направление - кроссфит. Накануне зал для занятий этим видом спорта был открыт в ДС «Звездный», сообщили в городской администрации.
В зале уже прошла первая открытая тренировка, с участием спортсменов и всех желающих Профессиональные атлеты продемонстрировали, как работают тренажеры и рассказали о данном направлении.
- Кроссфит доступен всем, главное - правильно подобрать нагрузку, - почеркнули в мэрии.
Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что у сноубордистов Нового Уренгоя появится полноценный склон для катания.