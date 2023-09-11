В Пуровском районе водитель иномарки врезался в ЛЭП и едва не угробил пассажира

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 10 сентября на 7-м километре дороги Пуровск - Тарко-Сале.

- Около 3.30 водитель автомобиля Daewoo Matiz, двигался со стороны Пуровска в сторону Тарко-Сале, не справился с управлением, выехал на левую обочину и столкнулся с опорой ЛЭП, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате ДТП пассажир иномарки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 12 аварий, а с начала года 3 354, в которых 23 человека погибли и 184 получили травмы, в том числе 25 детей.