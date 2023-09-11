Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ямальские больницы получили восемь новых внедорожников. На них терапевты и педиатры будут выезжать на дом к пациентам, доставлять им медикаменты и лабораторные биоматериалы, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Так, два автомобиля марки «УАЗ» достались медучреждению Харпа, а Лабытнанги и Яр-Сале - по одному.

«Нивы Тревел» получили больницы Белоярска, Пурпе и Красноселькупа, а для Пуровского района приобретен «ГАЗ Соболь».

Все машины - отечественного производства, обладают высокой проходимостью. Сейчас транспорт проходит процедуру оформления в ГАИ, а затем он выйдет на линию.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что сразу три окружные больницы получили новое высокоточное оборудование.