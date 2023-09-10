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НовостиПолитика10 сентября 2023 14:57

Салехардские депутаты полным составом пришли на избирательные участки

Депутаты подчеркнули, что жители Салехарда сегодня проявили себя активно и приходили на голосование целыми семьями
Виктория Терина
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Салехардские депутаты сегодня полным составом пришли на избирательные участки и отдали свои голоса за губернатора Тюменской области. Они считают, что выборы - один из основных инструментов, позволяющих людям влиять на будущее страны и региона. И каждому жителю необходимо не упустить такую возможность.

- Наша задача — вместе выбрать достойного лидера, который будет работать на обеспечение стабильности и благополучия нашей страны, - сообщил председатель городской думы Владимир Мартынюк.

Кроме того, депутаты подчеркнули, что жители Салехарда сегодня проявили себя активно и приходили на голосование целыми семьями.