Салехардские депутаты полным составом пришли на избирательные участки

Фото: администрация Салехарда

Салехардские депутаты сегодня полным составом пришли на избирательные участки и отдали свои голоса за губернатора Тюменской области. Они считают, что выборы - один из основных инструментов, позволяющих людям влиять на будущее страны и региона. И каждому жителю необходимо не упустить такую возможность.

- Наша задача — вместе выбрать достойного лидера, который будет работать на обеспечение стабильности и благополучия нашей страны, - сообщил председатель городской думы Владимир Мартынюк.

Кроме того, депутаты подчеркнули, что жители Салехарда сегодня проявили себя активно и приходили на голосование целыми семьями.