Глава Пуровского района Антон Колодин проголосовал вместе с супругой

Фото: страница Антона Колодина в соцсети

Глава Пуровского района Антон Колодин отдал свой голос на выборах губернатора Тюменской области и призвал всех пуровчан выполнить свой гражданский долг. Он пришел на выборы с семьей.

- Мы с супругой сделали свой выбор. Проголосовали за будущее развитие всей Тюменской области. Наши регионы исторически связаны общим делом и крепкой дружбой - сообщил Антон Колодин в своих соцсетях.

Он также отметил, что пуровчане спешат проголосовать за кандидата в губернаторы Тюменской области.

Напомним, что избирательные участки открыты до 20:00, еще есть час чтобы сделать ответственный выбор.