Салехардский патриот, активист, участник СВО Александр Уколов отдал голос на выборах губернатора Тюменской области

Фото: администрация Салехарда

Салехардский патриот, активист, участник СВО Александр Уколов проголосовал сегодня в сопровождении семьи. Об этом сообщила администрация Салехарда. Как отметили в администрации, у супругов разные избирательные участки, но одна гражданская позиция.

- Со мной рядом служат ребята из Тюмени, Тобольска, поэтому для меня важно - прийти и выполнить свой гражданский долг, также как и военный, - отметил Александр Уколов.

Его супруга также отметила, что их семья любит бывать в Тюмени, поэтому они не могли остаться в стороне от выбора губернатора Тюменской области, так как они выбирают динамичное развитие города.