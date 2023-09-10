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НовостиОбщество10 сентября 2023 9:06

Ямальские тундровики спасли белуху, которую выбросило на мель в Байдарацкой губе

Кочевники сторожили белуху, отгоняя от нее хищных птиц
Виктория Терина

Приуральские тундровики спасли белуху. История спасения кита в соцсетях поделился житель Ямала Александр Вануйто, опубликовав фото в телеграм-канале «Мы из Приуралья».

Он рассказал, что белоснежного кита выбросило на мель в Байдарацкой губе. Когда это случилось кочевники сторожили белуху, отгоняя от нее хищных птиц. А с приливом млекопитающее благополучно покинуло залив Карского моря.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Ямале белый медведь, забравшийся в чум к тундровику, теперь кошмарит семью оленевода с маленькими детьми.