Губернатор ЯНАО и председатель окружного Заксобрания приняли участие в выборах губернатора Тюменской области

Фото: пресс-служба Правительства ЯНАО

Сегодня, 10 сентября, ямальцы выбирают губернатора Тюменской области. Во всех муниципалитетах Ямала открылись пункты голосования. Как сообщили в телеграм-канале правительства округа, свой гражданский долг уже исполнили глава региона Дмитрий Артюхов и председатель окружного Законодательного собрания Сергей Ямкин.

Фото: телеграм-канал председателя Законодательного собрания ЯНАО

- Сегодня во всех муниципальных образованиях проходят Выборы губернатора Тюменской области. Мы сложно устроенный субъект и очень важно чтоб совместное развитие Ямала и Тюмени происходило так же эффективно, как это происходило последние годы - отметил Дмитрий Артюхов.

В Салехарде открыты 14 избирательных участков. Законность голосования контролируют 71 наблюдатель, которые представленны кандидатами и Общественной Палатой Ямала.