На Ямале 10 сентября будет ветрено и прохладно Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале сегодня, 10 сентября, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночь и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывами до 6-11 м/с. Ночью столбик термометра покажет -2...+3 градуса, а днем воздух прогреется до +15...+20 градусов, а местами лишь до +10.

В ближайшие сутки в Салехарде температура воздуха ожидается +7 .. +18 градусов, будет облачно с прояснениями. Ветер западный в пределах 2 - 5 м/с, с возможными порывами до 6 м/с. Существенных осадков не ожидается.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: