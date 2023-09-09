Ямал попрощается с известным краеведом и спортсменом Геннадием Сысолятиным

Фото: Государственный архив ЯНАО.

В ЯНАО простятся с летописцем Геннадием Сысолятиным. Краевед умер в четверг, 7 сентября, в возрасте 69 лет. Его называют летописцем Ямала. Геннадий Сысолятин родился и всю жизнь прожил в Салехарде, многое сделал для города. Увлекался историей, краеведением, бережно и скрупулезно собирал факты, в том числе данные о 501-й стройке.

Летописец хотел сохранить память о событиях прошлого для потомков и рассказать историю Ямала.

Все последние годы исследователь трудился над книгой «Салехард. Отдельные страницы истории». Книга вышла в свет весной.

Имя мастера спорта попало в «Книгу спортивной славы Ямала».