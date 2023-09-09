На Ямале ищут белого медведя, который гуляет возле поселения тундровиков

Фото: администрация Ямальского района.

На Ямале продолжаются поиски белого медведя, который совершает набеги на Сеяхинскую тундру. На место отправились представители Службы по охране биоресурсов для защиты местных жителей от хищника.

Специалисты прилетели 8 сентября, в стойбище оленеводов Окотэтто Андрея и Родиона, проживающих недалеко от реки Нивтя-Яха. Дежурство будет продолжаться в течении недели.

- Для защиты от хищника завезены комплекты средств отпугивания, которые будут переданы в соседние стойбища, - сообщили в администрации Ямальского района.

Ранее «КП» писала о том, что Росприроднадзор рассматривает вариант перевозки белого медведя, который кошмарит тундровиков, подальше от людей. Разрешение на отстрел хищника не выдавалось.