На Ямале горит более 20 гектаров леса вблизи Нового Уренгоя и Ноябрьска

Фото: департамент гражданской защиты ЯНАО.

На территории Ямала бушуют четыре природных пожара. Как указано на карте научно-исследовательского института аэрокосмического мониторинга, площадь, охваченная огнем, составляет чуть больше 20 гектаров земли.

- За сутки на Ямале зарегистрировано 4 возгорания на землях лесного фонда на площади 24 гектара. Сейчас в тушении задействованы более 50 человек со специальным снаряжением.

Дым и смог от лесных пожаров в Ямало-ненецком автономном округе дошли до Тюмени. Ранним утром горожане чувствовали отчетливый запах гари. Основные очаги возгорания зафиксированы вблизи Нового Уренгоя и несколько у Ноябрьска.

Кроме того, леса горят и в ХМАО. Там спасатели ведут борьбу с огнем у Сургута и Нижневартовска.