Отец троих детей из ямальского района погиб на Украине

Житель Тазовского района Роберт Салиндер погиб в ходе СВО на Украине. Фото: Татьяна Коркина

Житель Тазовского района Роберт Салиндер погиб в ходе специальной военной операции на Украине. У мужчины остались супруга и трое несовершеннолетних детей, рассказал глава районной администрации Виктор Югай в социальных сетях.

- Печальная новость пришла в наш район: в ходе специальной военной операции героически погиб наш земляк Роберт Салиндер. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего, - написал Виктор Югай в соцсетях.

Фото: Виктор Югай / Telegram-канал.

Военнослужащий окончил Тазовскую школу-интернат на Ямале. Прощание с ним состоится в субботу, 9 сентября, в 14:00 на площади у Центра национальных культур.