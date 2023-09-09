За день до выборов Ямал накроет мощное потепление до +22 градусов. Фото: Виктория Гаврик

В субботу, 9 сентября, синоптики прогнозируют потепление. Днем воздух прогреется до +20 градусов, на юге региона — до +22 градусов. День будет преимущественно ясный без осадков. А вот в воскресенье, 10 сентября, когда в ЯНАО назначены выборы, погода разительно не изменится. На избирательные участки ямальцам придется идти под палящим солнцем.

Осадки в день голосования на Ямале не прогнозируются. Ночью возможны заморозки от -1 до -4 градусов, днем в субботу, 9 сентября, столбики термометров поднимутся от +19 до +22 градусов. Некоторые районы ЯНАО накроют небольшие дожди, но они пройдут в первой половине дня и ближе к вечеру полностью прекратятся.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

Ветер днем 4-9 м/с, местами могут быть порывы до 11 м/с. Напомним, 10 сентября на Ямале пройдут выборы губернатора Тюменской области.