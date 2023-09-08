«Собери ребенка в школу»: нефтепроводчики провели волонтерскую акцию

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Сотрудники нефтетранспортной компании провели волонтерскую акцию «Собери ребенка в школу». К ней присоединились все филиалы предприятия от Нового Уренгоя до Тюмени. Они помогли подготовиться к новому учебному году семьям и детям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской и Свердловской областей.

Волонтеры аппарата управления оказали адресную помощь в подготовке к новому учебному году подопечным Тюменской городской общественной организации «Особый ребенок». Рюкзаки со всем необходимым – тетради, альбомы для рисования, краски, ручки и другие школьные принадлежности – к новому учебному году вручили детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.

– Не все семьи имеют финансовую возможность приобрести необходимое для школьников. В этом году нам оказали серьезную поддержку сотрудники компании «Транснефть – Сибирь», с которой мы давно сотрудничаем. Мы благодарны за эту важную помощь, – отметила председатель общественной организации Нина Нежиборская.

Волонтеры Тюменского ремонтно-механического завода оказали помощь подшефному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Заводоуспенский» (Свердловская область). Добровольцы на личные средства приобрели и передали воспитанникам центра укомплектованные школьные ранцы и канцелярские принадлежности, развивающие игры, книги, предметы домашнего обихода и средства гигиены.

В августе 2023 года завод в рамках благотворительной программы помог социально-реабилитационному центру обновить мебель. В том числе, были приобретены новые кухонные гарнитуры, кровати, шкафы для одежды, столы и стулья.

Директор ТРМЗ Александр Кунгуров сообщил, что завод помогает реабилитационному центру не первый год: «Мы знаем, в чем нуждаются дети. Волонтеры нашего предприятия частые гости здесь».

В общей сложности помощь волонтеров при подготовке к новому учебному году получили около 200 школьников в регионах, где компания ведет деятельность.