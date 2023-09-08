Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

На Ямале пресекли незаконную ловлю рыбы. В минувшую среду, 6 сентября, сотрудники Службы по охране биоресурсов совместно с коллегами провели два рейда, оба оказались успешными.

Так, на магистрали реки Обь задержали местного жителя, который, в период запрета ловли, добыл четырнадцать особей чира стоимостью более 100 тысяч рублей.

- В ходе рейда была изъята сеть длиной 75 метров и моторная лодка. Операция также дала положительный результат: пять особей сибирского осетра успешно вернули в естественную среду обитания, - прокомментировали в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

А во время второго рейда, в акватории Байдарацкой губы Карского моря, сотрудники пограничной службы ФСБ вместе со специалистами ведомства выявили факт незаконной добычи 32 особей арктического гольца. В результате операции было изъято 14 запрещенных орудий лова - лесковых сетей общей длиной 500 метров.