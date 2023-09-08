В Салехарде высадят 500 елей и сосен

Фото: администрация Салехарда

В ближайшие несколько дней в Салехарде высадят 500 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Сегодня, например, специалисты высадят порядка ста деревьев. Приоритет отдан хвойным: ель обыкновенная, сосны обыкновенная и кедровая, - добавили в мэрии.

Молодые деревца появятся на возле домов №69 и №74 по улице Зои Космодемьянской, на детской площадке в микрорайоне Удача, Парке Победы, в городском саду и в районе рынка «Дары Ямала».

Сейчас самый благоприятный период для посадки деревьев: они успеют укрепиться до холодов и, благодаря этому, благополучно перезимуют.

Ближе к зиме подрядная организация проведет обработку растений для защиты от ожогов. Чтобы защитить хвойных красавиц от чрезмерных солнечных лучей, используются два способа: укрытие в начале зимы и обработка специальным препаратом. Такой уход очень хорошо зарекомендовал себя - он помогает деревьям проснуться и радовать взгляд окружающих.